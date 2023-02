Wim Jaspers kandidaat voor plek in Eerste Kamer namens Boer Burger Beweging

De nieuwe fietsbrug tussen Cuijk en Mook is ingepakt: niet voor de sier, maar omdat hij fluit

Ideaal, die fietsbrug tussen Cuijk en Mook. Voor fietsers althans. Dagelijks maken er zo’n 2000 fietsers gebruik van. Maar niet iedereen is er blij mee. Want, zo is gebleken, de brug fluit.

