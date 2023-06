Windpark in Lithse polder: plan van zes turbines op een beperkte ruimte lijkt niet levensvatbaar

Weer foutslag in dossier Udense Red Sox: nóg geen locatie

UDEN - Er wordt nog volop onderhandeld over een nieuwe locatie voor de Udense honk- en softbalvereniging Red Sox. Donderdagavond in de commissievergadering moest de wethouder toegeven dat hij nog niet verder is gekomen dan hij een aantal weken geleden ook al was: er zijn nog twee opties, maar geen groen licht.