‘Winkelstraten steeds vaker leeg’: populariteit koopavond en -zondag Breda zakt naar dieptepunt

Eenzaam nu de kinderen op vakantie zijn en het kaartclub­je stil ligt? Uw verslagge­ver komt langs!

Eindelijk zomervakantie! Voor veel mensen is dit een fijne tijd. Erop uit, de stress van je afschudden, zon, zee en de barbecue. Maar voor ouderen is de zomer lang niet altijd gezellig. Kinderen en kleinkinderen op vakantie, de buren ook al foetsie met de camper, biljart- en knutselclubjes op z'n gat. Want ja, het is vakantie. Eenzaamheid ligt dan al gauw op de loer. Zie als oudere die lange zomer maar eens door te komen.