Wisselende reacties op collegeakkoord Geertruidenberg

Willem II-assistent Van den Berg ging op avontuur in Abu Dhabi: ‘Onze spits kwam te laat en zei: ‘Don’t worry coach, let’s train’

Hij werkte in Abu Dhabi, zat met een groep talenten uit Saoedi-Arabië in Salou, had een prachttijd in Israël én was trainer van Willem II Onder-21. En nu is Peter van den Berg (51) assistent van de Tricolores. Over zijn buitenlandse avonturen en de lessen die hij daar leerde.

9:00