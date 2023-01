Witte rook uit De Vliert: Gedion Zelalem tekent voor anderhalf jaar bij FC Den Bosch

De Duits-Amerikaanse middenvelder van Ethiopische afkomst, die vorige week zijn 26ste verjaardag vierde, trainde al een kleine twee weken mee in Stadion De Vliert.

Vorige week lekte via Brabants Dagblad al uit dat FC Den Bosch Zelalem een contract had aangeboden. Dat is dinsdag ondertekend. Aan de verbintenis is nog een optie verbonden voor een extra seizoen.

Zelalem versleet al een hele reeks clubs, met name in de Verenigde Staten. Hij doorliep een deel van de jeugd van Arsenal en werd in het seizoen 2016-2017 een half jaar verhuurd aan VVV-Venlo waar hij in acht optredens een keer scoorde.

Sinds 1 januari zat de in Berlijn geboren Zelalem, die als laatste onder contract stond bij New York City, zonder club. Na de ondertekening van zijn contract is de middenvelder komende vrijdag in de uitwedstrijd van FC Den Bosch tegen TOP Oss al speelgerechtigd.