Wobine Buijs nieuwe voorzitter GGD Hart voor Brabant

DEN BOSCH / OSS - Wobine Buijs, burgemeester van Oss, is de nieuwe bestuursvoorzitter van GGD Hart voor Brabant. Ze gaat proberen om in bestuurskringen meer aandacht voor gezondheid te krijgen, zo zei Buijs vrijdag bij haar start.

Buijs werd geïntroduceerd in Den Bosch tijdens de bestuursvergadering van de gezondheidsdienst voor ruim 1,1 miljoen mensen, in negentien gemeenten in midden- en noordoost-Brabant. Ze volgt in deze bestuursfunctie Wim Hillenaar op, de oud-burgemeester Land van Cuijk.

Het dagelijks bestuur van de GGD is blij met de komst van Buijs en noemt haar ‘een boegbeeld voor de publieke gezondheid’. Ook directeur Thérèse Claassen roemt Buijs: ,,Ze is een verbinder met een uitgebreid bestuurlijk netwerk. Daarmee kunnen we het gezonde geluid van de GGD breed laten horen.’’

In bestuurskringen

Als GGD-bestuurder wil Buijs zich ervoor inspannen dat artsen, verpleegkundigen en experts van de GGD ruimte blijven houden om hun werk goed te doen. Ook gaat ze buiten de GGD, in bestuurskringen, extra aandacht voor gezondheid vragen. Bijvoorbeeld in discussies over windmolens of de nieuwe omgevingswet: ,,We moeten proberen ervoor te zorgen dat gezondheid vaker een onderdeel van die discussies wordt.’’