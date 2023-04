Woensdrecht wil goedkope woningen: ‘Er is een grote behoefte aan huurwoningen’

Het hondje huilde nog even en toen werd het stil, Mechelse herder van ‘dronken’ baas verscheurt Maltezer

DEN BOSCH/BOXTEL Een Mechelse herder en een Toller beten in mei vorig jaar de kleine Maltezer dood van een 86-jarige vrouw uit Boxtel. De baas van de agressieve honden vertelde de kantonrechter in Den Bosch dat hij betreurde wat er is gebeurd. ,,Maar dit is de omgekeerde wereld. Juist mijn honden zijn aangevallen.”