Wolf doodgereden op A2 bij Vught

Doodge­bloed en straks wellicht afgesloten: plan om Pieter Vreede­straat dicht te maken ligt weer op tafel

TILBURG – Het plan om de zieltogende Pieter Vreedestraat in Tilburg af te sluiten wordt afgestoft. Die gaat dan aan beide uiteinden dicht, en de winkelruimtes worden woningen, die wel bereikbaar blijven natuurlijk. In 2017 maakte een soortgelijk plan sommige winkeliers woedend, nu zijn er amper winkels over. En is er geen woede. Integendeel.