Wonen Bossche huurders straks in het beste gebouw van Nederland?

60.000 euro aan boetes geïnd bij grote verkeers­con­tro­le in Hoogerhei­de

HOOGERHEIDE - De politie heeft donderdag honderden auto’s gecontroleerd in de omgeving van Hoogerheide. De verkeerscontrole gebeurde in samenwerking met de Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee. In totaal heeft de Belastingdienst meer dan 60.000 euro aan boetes geïnd.