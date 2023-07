Woning en schuur in Oud Gastel dicht na vondst van drugslab met ruim 6 kilo methamfetamine

OUD GASTEL - Een woning en bijbehorende schuur in Oud Gastel moeten maandag per direct sluiten omdat daar eerder een drugslab werd ontdekt. Volgens de politie werden in het lab aan de Meirstraat ruim zes kilo methamfetamine en een grote hoeveelheid chemicaliën gevonden.