Woonwagen verwoest door brand op kamp in Gemert, meerdere bewoners ademen rook in

Scooterrij­der in één maand drie keer betrapt op rijden zonder rijbewijs, had voertuig ‘echt nodig voor school’

ETTEN-LEUR - Een scooterrijder is donderdagmiddag voor de derde keer in amper één maand betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De bestuurder werd door een agent herkend op de Roosendaalseweg in Etten-Leur. Hij kon de scooter direct bij de diender inleveren.