Yuri van Gelder ‘zeer verrast’ door wietvondst: Wat moet ik erover zeggen?

Tolwegen zijn optie voor Gelderland, maar het moet ‘landelijk worden geregeld’

10:30 Werkgevers in Brabant pleiten voor tolheffing op snelwegen in die provincie om drukke wegen in de spits te ontlasten. Het kán ook in deze regio een optie zijn, vindt VNO-NCW in Gelderland, maar dan moet dat wel op landelijk niveau worden geregeld.