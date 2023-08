Zalige Zomermiddag Kempenmuseum verplaatst

Festival ‘Smullen at the Park’ in Boekel mag doorgaan van rechter

BOEKEL - Het vijfdaagse festival ‘Smullen At The Park’ bij de kermis in Boekel kan vanaf vrijdag 4 augustus gewoon doorgaan. De gemeente Boekel hoeft niet handhavend op te treden. Dit heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant beslist. Een omwonende stapte tevergeefs naar de rechter.