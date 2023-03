Zang en Kleur houdt vogelmarkt in ‘t Kwartier

Mannenkap­per Ahmed (20) wil furore maken met zijn barbershop: ‘Je brengt blijheid naar je klanten toe’

AARLE-RIXTEL – Van jongs af aan had hij maar een droom: kapper worden, net als zijn pa en broer. Nu heeft Ahmed Almallah met zijn 20 jaar een eigen mannenkapperszaak in Aarle-Rixtel. ,,Mijn moeder is trots op me, voor haar doe ik dit.’’