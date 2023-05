Zangeres Noam Vazana zingt de grootste hits van Barbra Streisand

Tractor vliegt spontaan in brand terwijl Deurnese boer erin rijdt, hoge vlammen verwoesten voertuig

DEURNE - Een tractor is woensdagavond spontaan in brand gevlogen, toen een boer er in Deurne mee over zijn land reed. Het landbouwvoertuig stond al snel in lichterlaaie. De brandweer heeft de brandende tractor aan de Dolstraat geblust.