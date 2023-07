Zat beruchte Belgische cocaïnekoning Othman el B. achter Vlissingse megasmokkel?

Politie betrapt negen bestuur­ders op rijden onder invloed in Helmond: twee gebruikten cannabis

HELMOND - De politie heeft donderdagavond bij een controle in Helmond negen bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol of drugs. In totaal controleerden agenten 834 weggebruikers op de Geldropseweg en de Wethouder Van Wellaan. Eén van de gesnapte bestuurders had zo’n vijf glazen alcohol op en mocht het rijbewijs net houden.