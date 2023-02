Zeg feestbeest, deel jij jouw carnaval met ons?

OPROEPBen jij als feestbeest en carnavalsliefhebber in hart en nieren aanwezig bij alle carnavalsevenementen in de gemeente? Kan prins carnaval nog een puntje zuigen aan jouw overvolle agenda? En laat jij op de socials iedereen zien wat jij meemaakt? Dan is BN DeStem op zoek naar jou!

Op deze site willen we zoveel mogelijk mensen op de hoogte houden van wat er tijdens carnaval gebeurt in jouw gemeente. Alle feesten, optochten, polonaises willen we het liefst delen.

Natuurlijk kunnen we niet overal tegelijk zijn. Daarom roepen we jouw hulp in! Ben jij iemand die op veel feestjes van de partij is en die daarover graag bericht op social media? Dan komen we graag met jou in contact.

We zouden graag jouw foto’s en bericht willen meenemen in een liveblog over carnaval in jouw gemeente. Interesse? Laat het ons weten via oproep@bndestem.nl.