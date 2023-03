Zelfs in eigen expositie op eigen terrein mag 100-jarig Organon geen reclame maken

Gwendy Jacobs heeft long covid en neemt ontslag als raadslid: ‘Iets half doen kan ik niet’

HEESCH/HEESWIJK-DINTHER - De wil was er wel, maar de kracht niet meer. Gwendy Jacobs stopt als raadslid voor Lokaal in Bernheze. Na een ziekteverlof van een jaar - door long covid - neemt ze ontslag en keert op 16 maart niet terug in de gemeenteraad.