Zelfs na twintig hersenschuddingen blijft trainer Vera graag met paarden werken

Sportlief­heb­bers en ‘echte paarden­meis­jes’ kopen kaartje om de wereldtop te zien in Valkens­waard

VALKENSWAARD - Paardenmeisjes, fokkers, miljonairs, of sportliefhebbers? Welk publiek trekt het miljoenencircus van Jan Tops in Valkenswaard? De organisatie van de Global Champions Tour zet in op een breder publiek. ,,Dat zorgen voor paarden, aaien en kammen, is echt iets voor meisjes.”