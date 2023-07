Zelfs ‘negatieve energie’ staat nieuwbouw Park Langendijk Breda niet langer in de weg

Zeldzame koningin­nen­pa­ge ontdekt in natuurtuin Veghel: ‘Beloning voor onze aan­pak’

VEGHEL - De Veghelse natuurtuin ’t Bundertje is in feeststemming vanwege de ontdekking van de zeldzame koninginnenpage. De gemeente Meierijstad beschouwt de geboorte van de bijzondere vlinder als een beloning voor de manier waarop de natuurtuin is aangepakt.