Zelfs vanuit Italië en Frankrijk weten ze de weg naar Oeteldonk te vinden

Pelgrim­vete­ra­nen Mari en Dianne vinden de kameraad­schap tijdens de Lourdesrei­zen het mooist

SCHIJNDEL - Of je er nu wel of niet heilig in gelooft, de grotten in het Zuid-Franse Lourdes blijven jaarlijks miljoenen pelgrims trekken. In april gaan weer zo’n vijftig mensen uit Schijndel en omgeving. ‘De onderlinge kameraadschap, dat spreekt het meeste aan’.