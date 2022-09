Zes beveiligers verdacht van dood Poolse man (37) die werd verwijderd van Breda Barst: ‘Het is heel triest wat er is gebeurd’

updateBREDA - De 37-jarige man die op zaterdag 17 september werd verwijderd van festival Breda Barst en onwel werd, is afgelopen weekend overleden. Het is niet duidelijk hoe de man onwel is geworden. Zes beveiligers worden verdacht van betrokkenheid bij het overlijden. Dat meldt de politie.

Het gaat om een man van Poolse afkomst, die ook officieel in Polen woont. Het is niet bekend of de man speciaal voor het festival naar Breda is gekomen, of dat hij al langer in Breda aanwezig was. Volgens de politie is er geen Nederlands verblijfsadres bekend.

Het incident gebeurde in Park Valkenberg aan de J. F. Kennedylaan in Breda. De man zou overlast hebben veroorzaakt en werd door de beveiliging van het terrein gezet.



De agenten die ter plaatse kwamen, zagen dat de man niet meer ademde. Hierop besloten zij om hem direct te reanimeren. De Pool werd in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij afgelopen weekend overleed. Volgens de politie is zijn familie inmiddels geïnformeerd. Het is onduidelijk hoe de man onwel is geworden.

Quote Ook in dit geval denk ik dat de beveili­gers hebben gedaan wat ze moesten doen. Maar het is natuurlijk heel triest wat er is gebeurd Jurgen Blommaert, voorzitter Breda Barst

‘Dit is bizar, heel triest’

Bij Jurgen Blommaert, de voorzitter van Breda Barst, komt het nieuws hard aan: ,,Dit is bizar, heel triest.” Verder kan hij weinig zeggen. ,,Want we weten zelf ook helemaal niet wat er is gebeurd.”



Wat betreft de mogelijke betrokkenheid van medewerkers van beveiligingsbedrijf Blue Star bij het overlijden van de Poolse man, is Blommaert terughoudend. ,,Ik ga niemand in diskrediet brengen. We werken al zo’n tien jaar samen met dit beveiligingsbedrijf. Ze doen altijd hun best.



Ook in dit geval denk ik dat de beveiligers hebben gedaan wat ze moesten doen. Maar het is natuurlijk heel triest wat er is gebeurd”, herhaalt de voorzitter van het Bredase muziekfestival.

‘Heel heftig’

Een woordvoerder van Blue Star laat weten dat hij ‘uit respect voor het slachtoffer en vanwege het lopende onderzoek’ geen mededelingen doet over wat er is gebeurd op het festivalterrein. ,,De rechtsgang moet zijn beloop krijgen”, aldus de woordvoerder van het Bredase bedrijf.



Hij omschrijft de gebeurtenissen als ‘oprecht heel triest’: ,,We doen dit werk vanzelfsprekend niet als dit de afloop kan zijn. Dit is heel heftig voor onze collega’s en voor de nabestaanden van de man. En voor het slachtoffer is dit natuurlijk helemaal verschrikkelijk.”



Vier van de zes beveiligers werden kort na het incident aangehouden. Ze zijn tussen de 19 en 59 jaar en komen uit Roosendaal, Breda, Dongen en Tilburg.



Volgens de politie was het viertal direct betrokken bij het onder controle houden van de man toen de politie arriveerde. Een dag later werden ze vrijgelaten, maar ze blijven verdachten. De twee overige beveiligers worden op een later tijdstip verhoord. De politie zet het onderzoek voort.

Aanhouding Mitch Hendriquez

Het incident dat zich heeft voorgedaan, lijkt enige overeenkomst te hebben met de aanhouding in 2015 van Mitch Hendriquez. Tijdens een muziekfestival in het Haagse Zuiderpark werd hij door politieagenten aangehouden. Hij verzette zich tegen deze arrestatie en na een worsteling raakte Hendriquez buiten bewustzijn.



Een dag later overleed hij. Uiteindelijk is een agent die bij het incident betrokken was veroordeeld wegens mishandeling met de dood tot gevolg. Dat was omdat hij te lang en met kracht een nekklem had toegepast.



Het Valkenberg staat bekend als een plek waar dakloze arbeidsmigranten zonder werk terechtkomen. De gemeente Breda probeert ze aan het werk te helpen of anders aan een enkeltje naar huis. Arbeidsmigranten die overlast veroorzaken en niet vrijwillig meewerken, lopen het risico te worden gedwongen terug te keren naar hun thuisland.