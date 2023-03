Zeskamp Asten stopt na 36 edities: te weinig aanmeldingen

Na achtervol­ging gepakte Bossche­naar zorgt voor heropening van onderzoek naar plofkraken

DEN BOSCH – De Bosschenaar (22) die vorige week na een langdurige achtervolging werd aangehouden in de Bossche Kempenlandstraat heeft eerder belastende verklaringen afgelegd over medeverdachten die plofkraken zouden hebben gepleegd in Duitsland. Daarom laat de rechtbank het onderzoek heropenen.