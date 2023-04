Zeven Gestelaren verrast met een koninklijke onderscheiding

SINT-MICHIELSGESTEL - Plots stopt een bus voor de deur. Of je maar even in wilt stappen voor een kort reisje naar De Meander. Zo werden in Sint-Michielsgestel zeven inwoners door burgemeester Han Looijen opgehaald en verrast. Even later kregen ze hun onderscheiding: een lintje.