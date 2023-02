Zeven kunstenaars uit drie generaties van de familie van Amelsvoort tonen hun werk in Museum Boxtel

met video Automobi­lis­te wijkt uit voor overste­kend dier en belandt op zijkant in berm bij ‘t Wild

‘T WILD - Een automobiliste is in de nacht van donderdagochtend met haar auto van de weg geraakt bij 't Wild, tussen Empel en Maren-Kessel. Het voertuig kwam op de zijkant een stuk lager terecht in de berm.

10:30