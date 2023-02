Zeven zwakke minuten belangrijke les TOP Oss: ‘Als we een paar procent niet geven, kan het snel gaan’

Eén helft kon TOP Oss zich meten met MVV, een subtopper uit de Keuken Kampioen Divisie die niet in blakende vorm verkeerde. De laatste zege van de Limburgers dateerde alweer van 19 november (1-0 tegen Almere City). De ploeg van de nieuwe tijdelijke hoofdtrainer Klaas Wels had juist de smaak te pakken. Dé wedstrijd van het jaar werd met ruime cijfers gewonnen (3-0) en TOP speelde in de derby tegen FC Den Bosch zijn beste wedstrijd van het seizoen.

Dat gevoel kon de nummer negentien slechts 45 minuten volhouden in een sfeervolle De Geusselt, waar beide ploegen (behoorlijke) kansen kregen. Rick Stuy van den Herik opende fraai de score: 0-1. MVV ging op jacht naar de gelijkmaker én vooral Koen Kostons was daar dichtbij, maar dankzij een aantal sterke reddingen van Thijs Jansen bleef de voorsprong intact. Op de inzet van Ruben van Bommel had de TOP-keeper dan geen antwoord: 1-1.

Quote Ik heb voor die goals eigenlijk nooit het gevoel gehad dat het mis zou gaan. Thijs Jansen, TOP Oss

De thuisploeg, gedragen door een feestend publiek dat genoot van de voorpret van carnaval, merkte dat TOP bibberde en beefde aan het einde van de eerste helft. Na rust sloeg MVV in zeven minuten tijd genadeloos toe via van Bommel, Roshon van Eijma (eigen doelpunt) en Nicky Souren. ,,We geven die goals veel te makkelijk weg", foeterde een teleurgestelde Jansen.

TOP Oss stort in elkaar

Als doelman had hij het beste zicht op het veld. Zag hij gebeuren dat TOP na de 2-1 als een kaartenhuis in elkaar zou storten? ,,Dat weet ik niet echt eigenlijk", antwoordde hij. ,,De ruimtes waren groot achter de verdediging. Je probeert zelf die ballen tegen te houden, maar dat lukte niet echt. Ik heb voor die goals eigenlijk nooit het gevoel gehad dat het mis zou gaan.”

Volledig scherm Ruben van Bommel scoorde twee keer tegen TOP Oss © Pro Shots / Johan Manders

Jansen noemde als belangrijkste leerpunt voor het resterende seizoen dat TOP nooit mag verzaken. De ploeg moet negentig minuten lang de mouwen opstropen en de duels aangaan. ,,Zo moeten we ons in de wedstrijd knokken, als we dan een paar procentjes niet geven dan kan het snel gaan. We moeten altijd de energie brengen die we tegen Den Bosch gaven. Dat was vrijdag niet het geval.”

Die conclusie trok Wels, die laatkomer Jearl Margaritha passeerde, ook. ,,We schieten in alle verdedigende facetten van het voetbalspel tekort. We zetten geen druk op de bal, pakken geen lopende middenvelders op. In deze paar minuten geven we de wedstrijd weg.”