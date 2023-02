Zeven zwakke minuten kosten TOP Oss de kop bij MVV: ‘We schieten in alle verdedigende facetten tekort’

In een slechte fase die zeven minuten duurde, vergooide TOP Oss de kans op een resultaat bij MVV. De ploeg van trainer Klaas Wels ging na een goede eerste helft met 5-1 onderuit in een sfeervol Maastricht.

Voetbal was hartverwarmend in De Geusselt. Voor de aftrap werd één minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, waarna een luid applaus van de vijfduizend supporters afdaalde. Nadat de jeugdprinsessen en -prinsen symbolisch de aftrap hadden verricht, kon de voorpret van het Maastrichtste carnaval beginnen.

De eerste 45 minuten waren vermakelijk. Alsof de nieuwe tijdelijke hoofdtrainer Wels had voorspeld dat het ging knetteren bij zijn oude werkgever; hij zat in slechts een overhemd en trui op de bank. MVV kreeg voor rust de grootste kansen, maar Thijs Jansen leek niet te passeren. Hij stond met een snelle spelhervatting aan de basis van de 0-1 van Rick Stuy van den Herik.

Quote Ik heb in de rust gezegd dat we achterin geen gekkigheid moesten uithalen en de verdedigen­de organisa­tie op orde moesten hebben. Klaas Wels, trainer TOP Oss

MVV ging in de achtervolging, maar de kansen missende Koen Kostons leek zijn dag niet te hebben, totdat hij Ruben van Bommel een niet te missen kans bood: 1-1. Richting de rust verzwakte TOP en de pauze leek op een goed moment te komen. ,,Ik heb in de rust gezegd dat we achterin geen gekkigheid moesten uithalen en de verdedigende organisatie op orde moesten hebben”, zei Wels, die laatkomer Jearl Margaritha noodgedwongen op de bank zette maar wel liet invallen. ,,Hij heeft excuses aangeboden en ik zag dat hij enorm baalde en teleurgesteld was.”

Volledig scherm Rick Stuy van den Herik zet TOP Oss op voorsprong bij MVV. © Pro Shots / Johan Manders

TOP Oss houdt open huis

De woorden van Wels, tot eind dit seizoen hoofdtrainer, in de rust leken het ene oor in en het andere oor uit te zijn gaan. Binnen zeven minuten tijd scoorden Van Bommel, Van Eijma (eigen goal bij vrije trap) en Nicky Souren: 4-1. ,,Dit ging echt veel te makkelijk en dan is je wedstrijd gewoon voorbij”, zei doelman Jansen. ,,Ik had tot die goals eigenlijk nooit het gevoel dat we hier gingen verliezen.”

Ook Wels laakte de mentaliteit van TOP in deze fase. ,,We schieten in alle verdedigende facetten van het voetbalspel tekort. We zetten geen druk op de bal, pakken geen lopende mensen op. In deze paar minuten geven we de wedstrijd weg.”

Quote Ik moet in de bus goed nadenken over waarom het contrast met de derby zo groot kon zijn. Daar heb ik eerlijk gezegd nu geen antwoord op. Roshon van Eijma, TOP Oss

TOP Oss probeerde er nog het beste van te maken. Een weerzien met resultaat bleef uit voor Wels (ontslagen bij MVV) en invaller Toshio Lake, die nog een half seizoen in Maastricht speelde. Invaller Dailon Livramento bepaalde in blessuretijd de eindstand: 5-1.

Zo kon de nummer negentien van de KKD kon de zege in de derby tegen FC Den Bosch geen passend vervolg geven. ,,Ik moet in de bus goed nadenken over waarom het contrast met de derby zo groot kon zijn. Daar heb ik eerlijk gezegd nu geen antwoord op. We begonnen prima, maar hebben het helaas niet kunnen doortrekken”, concludeerde Van Eijma, die zichtbaar en hoorbaar baalde van de forse nederlaag. Wels: ,,Die wisselvalligheid willen we hier heel snel uithalen.”

Opstelling TOP Oss: Jansen; Pata, Piqué, Van Eijma (84. Gündüz), Van der Sluys (46. Clein); Dekker, Van Leeuwen (79. Leidsman), Stuy van den Herik; Van Hoeven (79. Lake), Tejan, Margaret (60. Margaritha). Scoreverloop: 23. Stuy van den Herik 0-1, 36. Van Bommel 1-1, 56. Van Bommel 2-1, 59. Van Eijma (e.d.) 3-1, 63. Souren 4-1, 90+3. Livramento 5-1. Balbezit: 57%-43% Schoten: 16-17