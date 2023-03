Zevenbergse dokters blij met zee van licht en ruimte in Het Kompas

ZEVENBERGEN - Vergeleken met de vroegere onderkomens is het nieuwe Zevenbergse gezondheidscentrum ‘een verademing’, vinden de huisartsen. Voor de patiënten is het gemakkelijk dat alle medische voorzieningen in Het Kompas vlak bij elkaar zitten.