Zo houd je het 70 jaar vol samen: Elkaar vrij laten, dat is het belangrijkste

Maar ook: ,,We verplichten elkaar nergens toe en kennen elkaar door en door." Deze week vieren de twee iedere dag een beetje feest vanwege hun platina huwelijksjubileum.



Het is zeventig jaar geleden dat Bart (96) en Leny (92) elkaar met volle overtuiging het jawoord gaven. Dat gebeurde op 5 januari 1951 voor de wet en een paar dagen later voor de kerk.



De datum dat ze elkaar leerden kennen, gaat nog veel verder terug. Ze ontmoetten elkaar via een zus van Bart, waar Leny destijds mee bevriend was. Liefde op het eerste gezicht was het volgens het koppel niet. ,,Dat heeft wel even geduurd."