Zo verliep de eerste dag van Parkfeest in Oosterhout: ‘Wel even lekker dit lied’

‘OV wordt uitgehold’: RVP wil directe verbinding tussen gemeente Rucphen en station Et­ten-Leur

RUCPHEN - Voor een ziekenhuisbezoekje of hoger onderwijs kunnen inwoners van Rucphen niet meer in hun eigen gemeentegrenzen terecht. De RVP vindt het daarom onacceptabel dat de provincie buslijn 312 niet wil doortrekken naar het treinstation in Etten-Leur.