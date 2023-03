Zodra de basketballers van Heroes de grens passeren, zijn ze opeens niet meer ongenaakbaar

Somber, dat was Heroes-coach Erik Braal over het spel van zijn ploeg. De Bossche basketballers verloren voor de derde achtereenvolgende keer. In de BNXT-League was Filou Oostende met 82-56 te sterk voor Heroes.

Heroes Den Bosch is in eigen land ongenaakbaar. De overwinningen blijven elkaar opvolgen. Achttien wedstrijden tegen Nederlandse tegenstanders leverden evenzoveel zeges op. Hoe anders is dat nu de crossboarderfase van de BNXT-League is aangebroken. Alle drie de duels met Belgische teams gingen verloren. Zondag vertrokken de Bosschenaren zonder punten uit Oostende. Filou won met 82-56.

Quote We hebben absoluut ons eigen niveau niet gehaald Erik Braal

Toch wil dat volgens Heroes-coach Erik Braal niet zeggen dat de Belgische teams sterker zijn dan die uit Nederland. ,,Het heeft met ons eigen spel te maken. Al is Oostende wel een klasse apart. Tegen Mechelen en Limburg waren het andere wedstrijden. Toen was het verdedigend bij ons wat minder. Dat was nu tegen Oostende anders.”

Teleurstellend

Verdedigend mocht het dan wel beter gaan, over het algemeen was het een teleurstellende middag voor Heroes. ,,We hebben absoluut ons eigen niveau niet gehaald”, constateerde de coach. ,,Onze schoten waren slecht.” Daarvoor gaf hij ook de complimenten aan de verdediging van Oostende, die hij één van de betere uit België noemde. ,,We hadden moeite om tot goede schoten te komen.”

Dat resulteerde in een laag percentage rake driepunters. Voor rust was niet één poging raak. Uiteindelijk kwamen de gasten tot een percentage van 12,5 procent, drie van de 24 pogingen waren doeltreffend. Verners Kohs en Austin Price waren respectievelijk twee en één keer trefzeker. ,,Als je moeilijk tot scoren komt dan wil je makkelijke punten maken.” Dat kan uit tegenaanvallen. ,,Alleen is dat niet makkelijk, want daarvoor moet je goed verdedigen.”

Ondanks hield Heroes de Belgen nog lang enigszins in het vizier, maar in het laatste kwart liep de score hard op. Dat deed de coach geen pijn. ,,Wat pijn doet, is hoe wij spelen. We hebben beter gespeeld, halen niet ons niveau en zijn zoekende.”

Braal gaf eerder al aan dat zijn ploeg op dit moment ritme, vertrouwen en vorm mist. Het duel met Oostende heeft daar geen verandering in kunnen brengen. En op trainingen kan daar op korte termijn niet aan worden gewerkt. Op woensdag en zaterdag spelen de Bossche basketballers alweer een wedstrijd. Spirou Charleroi en Telenet Giants Antwerp komen naar de Maaspoort. ,,Maandag kijken we de video terug en is het praten. Er is geen tijd om op de training ergens aan te werken. We moeten het doen met onze mindset”, zei Braal.

Filou Oostende - Heroes Den Bosch 82-56.

Kwartstanden: 20-16, 20-15, 14-15, 28-10.

Scores Heroes: Van der Mars 12, Kohs 11, Price 9, Naar 6, Ndow 6, Kok 5, Thomas 4, Webster 2, Van Vliet 1.

Overige uitslagen Elite Gold BNXT-League: Hubo Limburg United - ZZ Leiden 70-73, Spirou Charleroi - Donar 68-71, Telenet Giants Antwerp - Aris Leeuwarden 83-63, Kangoeroes Basket Mechelen - Landstede Hammers 101-62.

Stand aan kop: 1. Heroes 3-21, 2. Oostende 3-21, 3. Leiden 3-21, 4. Antwerp 3-21, 5. Mechelen 3-21.