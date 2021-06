Zoekactie naar 27 jaar vermiste Tanja Groen op Strabrechtse Heide bij Heeze

Groen verdween in september 1993 in Zuid-Limburg nadat ze van de studentensociëteit in Maastricht naar haar appartement in het acht kilometer verder gelegen Gronsveld fietste. Opvallend is dat Brabander S. rond die periode in de buurt verbleef. Hij zou op een camping in Valkenburg hebben gestaan. S. heeft niettemin altijd verklaard dat hij niks met de verdwijning van Groen te maken had.



S. overleed een paar jaar geleden. Rechercheurs ging vlak daarvoor nog bij hem langs in de hoop dat hij op zijn sterfbed onopgeloste zaken zou bekennen. Dat was niet het geval. Overigens werden er voor die tijd al wel vraagtekens gezet bij zijn bekentenis in de gevangenis. ‘Als het allemaal klopt wat Wim S. heeft gezegd, zou je in de Strabrechtse Heide bij wijze van spreken struikelen over de begraven vrouwen’, zei een cold case-rechercheur daar ooit over.