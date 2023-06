Zomeravondmarkten moeten schwung geven aan Valkenswaardse koopavond

Met video Man (18) aangehou­den voor lossen schot in Den Bosch, mogelijk vuurwapen bij verdachte gevonden

DEN BOSCH - De politie heeft maandag een 18-jarige verdachte opgepakt voor het lossen van een schot in mei aan de Trommelslager in Den Bosch. Niemand raakte gewond, maar de buurt schrok wel toen op 7 mei aan het begin van de avond een schot te horen was.