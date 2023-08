ZomerCircus experimenteert met vrije inloop: ‘Sommige kinderen komen zelfs terug’

Met video Dop van koelvloei­stof­tank van boot schiet los in Werkendam, vrouw met brandwon­den naar ziekenhuis

WERKENDAM - Een vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt op een boot bij de Jachthaven van Oversteeg in Werkendam. De dop vloog van de koelvloeistoftank van de boot, waardoor ze de hete vloeistof over zich heen kreeg.