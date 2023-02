Zonder Verbeek en Ahannach redt FC Den Bosch het niet: ‘Alle creativiteit uit de ploeg verdwenen’

UpdateHoe zou FC Den Bosch zich houden zonder Danny Verbeek en Anass Ahannach? Dat was vrijdagavond de grote vraag. Het antwoord kwam in een kille uitwedstrijd tegen Jong AZ met een duidelijke 3-1-nederlaag.

Trainer Jack de Gier pakte er na de wedstrijd meteen de statistieken maar eens bij. ,,Eigenlijk doen we niet eens onder voor Jong AZ. Kijk maar, allebei vijftig procent balbezit. Zij vijf schoten op doel en wij ook. Zij elf schoten in totaal en wij zelfs veertien. Het verschil? Zij maken daaruit drie doelpunten en wij eentje.”

De Gier draaide er niet om heen. ,,Kwaliteit geeft hier de doorslag. Dat heeft Jong AZ gewoon meer dan wij, daar moet je eerlijk in zijn. En wij misten natuurlijk Danny Verbeek en Anass Ahannach. Zonder hen zijn we alle creativiteit kwijt.”

Verbeek was er vrijdag door een schorsing na zijn vijfde gele kaart niet bij. Ahannach haakte deze week af met een blessure. Zonder het duo en met Evan Patoulidis en Gedion Zelalem in de basis liet FC Den Bosch zich al in de zevende minuut verrassen door Ricuenio Kewal: 1-0.

Quote Ik wilde die bal wegkoppen, maar hij stuiterde net voor me en ging er dus in Joey Konings (24), Spits FC Den Bosch

Vijf minuten voor rust werd het nog erger toen Joey Konings de bal bij een hoekschop in eigen doel kopte. ,,Mijn eerste eigen doelpunt ooit”, baalde de spits. ,,Ja, dan kun je wel door de grond gaan. Ik wilde die bal wegkoppen, maar hij stuiterde net voor me en ging er dus in.”

Vijf minuten later had Konings zijn fout al weer rechtgezet. Uit een lange bal van Victor van den Bogert schoot hij de 2-1 binnen. ,,Mijn tiende seizoensgoal. Dat is heel lekker, maar ik had hier liever gewonnen. Het lukt ons dus weer niet om in een uitwedstrijd te brengen wat we thuis wel kunnen. Geen idee waarom het steeds zo loopt, maar de ommekeer moet een keer komen. Dit kan zo niet door blijven gaan”, zuchtte de spits.

Volledig scherm Joey Konings rent terug nadat hij de aansluitingstreffer voor FC Den Bosch heeft gemaakt. © Pro Shots / Vincent de Vries

Acht minuten na rust schoot Kewal met zijn tweede goal van de avond de beslissende 3-1 binnen. ,,Die goal nekte ons echt”, zei De Gier. ,,Daarvoor hadden wij kansen gehad om terug in de wedstrijd te komen, maar na de 3-1 werd dat een stuk moeilijker.”

De coach deelde pluimen uit aan Rik Mulders en Konings. ,,Die speelden allebei erg sterk. Voor de rest was het moeilijk, al kan ik mijn ploeg weinig verwijten, want iedereen heeft zijn stinkende best gedaan.” Evan Patoulidis werd door de coach in de rust uit de ploeg gehaald voor Sebastiaan van Bakel. ,,Evan hield zich niet aan afspraken, waardoor de 1-0 viel. En hij liet de kans op 1-1 liggen. Dat laatste kan gebeuren, maar de afspraken die we vooraf maken moeten natuurlijk wel nagekomen worden.”

FC Den Bosch won nog nooit bij Jong AZ

Met de nederlaag bij Jong AZ handhaafde FC Den Bosch een traditie. Nog nooit wist de club een uitduel met de Alkmaarse beloften te winnen. Komende maandag viert de selectie carnaval in Oeteldonk. ,,Ook dat is traditie", zei De Gier. ,,En dan maakt het echt geen verschil of we hier vandaag winnen of verliezen.”

Volgende week zondag gaat de competitie voor FC Den Bosch verder met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Als het goed is zijn Verbeek en Ahannach dan weer inzetbaar. ,,Daar ga ik met carnaval in elk geval voor bidden in de Sint-Jan”, knipoogde De Gier.

Jong AZ - FC Den Bosch 3-1 (2-1). 7. Kewal 1-0, 40. Konings 2-0 (eigen doel), 45. Konings 2-1, 53. Kewal 3-1.

Scheidsrechter: Vereijken

Gele kaarten: Postma, Kalisvaart en Meerdink (allen Jong AZ), Konings en Bowat (beiden FC Den Bosch).

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Bowat, Gyamfi; Zelalem (83. Roos), Hammouti, Van der Heijden; Patoulidis (46. Van Bakel), Konings, Kalinauskas.