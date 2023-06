Zonnepanelen bij de mestfabriek: B en W van Oisterwijk vinden dat prima

Kjeld Zwitser­loot (16) van Gymnasium Beekvliet wordt derde bij Scheikunde Olympiade

SINT-MICHIELSGESTEL/LEIDEN - De 16-jarige Kjeld Zwitserloot van Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel heeft in Leiden de derde prijs gewonnen in de nationale finale van de Scheikunde Olympiade. Daardoor mag hij ook meedoen aan de Internationale Scheikunde Olympiade.