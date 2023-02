‘Zorgafhankelijke ouderen hebben recht op een waardige oude dag’: regie voor zorg moet in één hand komen

De Gezondheidsraad in 2018: ‘Aantoonbare effecten op de zelfredzaamheid zijn over het algemeen uitgebleven.’ In dit kader probeert de overheid ook de mantelzorgcapaciteit te vergroten, maar dit leidt niet tot een stijging van het aanbod.

Waarschijnlijk neemt het mantelzorgnetwerk al veel taken op zich of is een sociaal netwerk niet aanwezig. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zal de omvang van de beschikbare mantelzorg, vanwege een laag geboortecijfer, zelfs dalen.

Quote De regering lijkt de consequen­ties van de demografi­sche veranderin­gen niet onder ogen te willen zien André Vermeulen

De regering lijkt de consequenties van de demografische veranderingen niet onder ogen te willen zien en borduurt met haar beleid voort op de neoliberale opvatting over de verzorgingsstaat. Die zou onbetaalbaar zijn en burgers afhankelijk maken. Daarom besliste het kabinet-Rutte in 2013 om alle verzorgingshuizen te sluiten.

Daarom bepleiten de huidige zorgministers Kuipers en Helder wel de versterking van de zelfredzaamheid en het eigen netwerk van burgers, maar weigeren zij de professionele ouderenzorg uit te breiden. Kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers ondervinden de gevolgen hiervan.

Overbelasting mantelzorgers

Eén op de zeven mantelzorgers geeft aan dat zij de zorg voor familie of andere bekenden als belastend, of zelfs overbelastend ervaren. Een groep die het buitengewoon zwaar heeft zijn de mantelzorgers voor thuiswonende ouderen met dementie. Onderzoek onder partners van dementerenden wijst uit dat zij vaker dan andere mantelzorgers suïcidegedachten hebben.

Wachtlijsten verpleeghuis

Uit de wachtlijstgegevens van het Zorginstituut Nederland, blijkt dat de lijst met zeer kwetsbare ouderen en zieken die wachten op een plek in het verpleeghuis groeit: ruim 22.000 mensen in Nederland wachten op 24-uurs zorg. Waarvan bijna 5000 uiterlijk binnen enkele maanden opgenomen zouden moeten worden.

Ondervoeding

Volgens het Kenniscentrum Ondervoeding komt ondervoeding voor bij 20 procent van de thuiswonende 75-plussers en bij 30 tot 40 procent van de 75-plussers die thuiszorg ontvangen. Ondervoeding kan leiden tot verminderde weerstand, lichamelijke verzwakking en een verhoogd risico op valincidenten.

Quote Bijna de helft van de valinciden­ten vindt in en om huis plaats

Valincidenten

Het aantal behandelingen van ouderen op de spoedeisende hulp voor ernstig letsel als gevolg van een valongeval, is de afgelopen 10 jaar met 11 procent gestegen. Bijna de helft van de valincidenten vindt in en om huis plaats. Ouderen zijn kwetsbaarder voor valincidenten, waardoor de kans dat zij ernstig letsel oplopen groter is.

Woningbranden

Uit een onderzoek van de Brandweeracademie uit 2018 blijkt dat de afgelopen tien jaar het percentage thuiswonende ouderen dat het slachtoffer werd van woningbranden meer dan verdubbeld is. In 2008 bedroeg dit 18 procent, terwijl in 2018 het percentage was gestegen tot 38 procent. Ouderen zijn gewoonlijk minder mobiel en slechter in staat om zich bij brand te redden.

Eenzaamheid

Bij ouderen voelt 10 procent van de 75- tot 84-jarigen en 15 procent van de 85-plussers zich zeer eenzaam. Eenzaamheid komt vaker voor bij alleenstaanden, en weduwen en weduwnaars, maar ook onder migranten, mensen uit lage inkomensgroepen en mensen met gezondheidsbeperkingen.

Het is duidelijk dat het beleid moet worden aangepast. Kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen hebben evenzeer recht op een waardige oude dag, waarbij zij hulp ontvangen die past bij hun individuele behoeften. En dit is ook mogelijk door:

* Een uitbreiding van de eerstelijnszorg en verpleeghuiszorg, waardoor ruimte ontstaat voor ondersteuning van in ieder geval de ouderen die nu op de wachtlijst staan voor opname in het verpleeghuis of onnodig lang in het ziekenhuis verblijven omdat, vanwege de thuissituatie, ontslag niet verantwoord is.

* Betaalbare tussenvoorzieningen die het gat dichten voor ouderen met een zorgzwaarte die zich tussen thuiszorg en verpleeghuiszorg bevindt. Te denken valt aan kleinschalige woonzorgvoorzieningen met een buurtfunctie. In die centra kan men op een efficiëntere wijze meer ouderen helpen. Bovendien kunnen ouderen daar na een ziekenhuisopname logeren tot ze weer in staat zijn om (met hulp) zelfstandig te wonen.

* De ouderenzorg doelmatiger te regelen. De zorg voor ouderen heeft te maken met drie zorgwetten: Zvw, Wmo en Wlz. Deze opdeling staat een flexibele, gebiedsgerichte en integrale aanpak in de weg. De regie kan beter in één hand worden ondergebracht door de budgetten voor ouderenzorg onder te brengen in één wet ouderenzorg die wordt uitgevoerd door de zorgkantoren of de gemeenten.

André Vermeulen uit Bavel, is als verpleegkundige, adviseur en manager werkzaam geweest in de zorg.