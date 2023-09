Zorgen na overval bij bejaarde man in Oosterhout: ‘Ze kiezen bewust ouderen, die doen makkelijk open’

Voor de rechter Een man die de tas van zijn vrouw afpakt, is dat diefstal? ‘Ik zou nooit stelen van mijn eigen vrouw’

BREDA/MOERGESTEL - Was ze nu wel of niet vreemdgegaan? Een discussie over dat onderwerp liep zo uit de hand dat zij het op een rennen zette in Moergestel. De man greep daarop naar haar tas. ,,Ik probeerde haar tegen te houden”, is het verhaal van de Tilburger. Nee, zegt het openbaar ministerie: dat is diefstal met geweld én mishandeling.