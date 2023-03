Zorgen om tiny houses in Gorinchem: ‘Moeten voorkomen dat het een tweede woning wordt’

,,We hopen dat er op een juiste manier wordt doorgepakt”, zegt fractievoorzitter Niels van Santen. Hij doelt op de kavels bij Lingewijk Noord. ,,Dat lijkt in een impasse te zitten. Er zijn tal van participatieavonden geweest, maar sindsdien is het stil.” Diezelfde vragen stelt hij bij het bedrijfspand van autodealer Bergwerff nabij de Kleine Haarsekade.

‘Ik ben een liberaal, maar dat is niet de bedoeling’

Vooral de ontwikkeling van de tiny houses bij Dalem en Gorinchem-Oost volgt Van Santen met argusogen. ,,Het idee is prachtig. Maar het lijkt niet te stroken met wat het nu wordt. Eerst was het 30 vierkante meter, nu wordt er gesproken over 46 vierkante meter. Waarom wordt daar vanaf geweken? Nu lijkt het om een tweede woning te gaan, in plaats van een starterswoning. Ik ben een liberaal, maar dat is niet de bedoeling.”