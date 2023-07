Zoveelste rechtszaak over bouw supermarkt aan Nieuwstraat in Budel: ‘Maar er is een weg terug’

Vier katholieke kerken in gemeente Zundert krijgen de komende jaren een andere bestemming

ZUNDERT - Woningen, een maatschappelijke functie of een meer bedrijfsmatige invulling. Het zijn allemaal opties voor vier van de vijf kerken van de Christus Koning-parochie in de gemeente Zundert, nu besloten is deze kerken aan de eredienst te gaan onttrekken.