Zundert mag half miljoen euro opruimkosten drugsafval niet verhalen op Rijsbergenaar

Forse toename sluipver­keer in dorpen Moerdijk: ‘Hufterig verkeersge­drag wordt de norm’

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De bewoners zijn het zat, de gemeente Moerdijk is het zat en de politie ziet ook dat het niet helemaal goed gaat: het sluipverkeer in dorpen langs de overvolle A16 en A17 is de afgelopen dagen fors toegenomen. Daarbij halen gejaagde automobilisten soms ook nog eens gevaarlijke capriolen uit.