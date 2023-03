Zuster Ludwina kiest voor meest ingetogen schilderij

VEGHEL - Tijdens de Nacht van de Noordkade werd zuster Ludwina in januari door acht amateurkunstenaars van Phoenix Cultuur geportretteerd. Donderdag mocht zij een keus maken uit één van de werken om mee naar huis te nemen. Dat was geen gemakkelijke opgave.

Bedachtzaam loopt zuster Ludwina langs de acht portretten die op een ezel staan opgesteld in het Tekenatelier aan de Noordkade. Ze neemt de tijd. De volle zaal met publiek bespreekt zacht met elkaar de mogelijkheden. Naar welk werk gaat de voorkeur van de zuster uit?

Eén voor één zijn de portretten kort daarvoor onthuld. De meeste kunstenaars melden dat het nog een hele dobber was om het werk thuis af te ronden. Tijdens ‘Sterren op het doek’ in de Nacht van de Noordkade werden eind januari de eerste penseelstreken gezet. ,,Het was af en toe een gevecht”, bekent een van hen. ,,Ik ben drie keer opnieuw begonnen.”

Volledig scherm Milan Linders (17) bestempelt zijn werk als 'cartoonachtig'. ,,Het wordt wel eens vergeleken met Jeroen Bosch, die ik overigens erg bewonder." © Philip van den Brand

Het werk van Milan Linders (17) uit Heeswijk-Dinther is totaal anders dan de rest. De jongste kunstenaar van het stel verontschuldigt zich dat hij ‘niet zo realistisch’ kan tekenen. ,,Mijn werk is meer cartoonachtig, met veel aandacht voor details. Het wordt wel eens vergeleken met Jeroen Bosch.” ‘Model’ Ludwina geeft hem een compliment. ,,Het is echt een Franciscaans stuk geworden met veel dieren er in.”

De zuster steelt met haar openheid en enthousiasme de show. Presentator Hans Fassbender kan zijn lach niet onderdrukken en is zijn microfoon regelmatig kwijt. ,,Eigenlijk heb ik er geen woorden voor. Iedereen heeft met zoveel piëteit geschilderd”, geeft ze aan. ,,Ik ben er in gedachten veel mee bezig geweest. Ruim zeven weken ben ik als het ware bij deze mensen ‘thuis’ geweest. Dat geeft me een goed gevoel.”

Als de kunstenaars naast hun werken staan loopt de Franciscanes resoluut op het winnende werk af. Pakt het van de ezel en houdt het naast haar gezicht. Ze straalt. Iets wat kunstenares Christine van Kesteren (67) uit Beek en Donk op de achtergrond ook doet. ,,Hoewel ik er helemaal niet mee bezig ben geweest, is het toch wel een cadeautje dat ze mijn werk heeft uitgekozen.”

,,Dit schilderij straalt rust uit”, motiveert de zuster. ,,Ingetogenheid, maar met een open blik naar de wereld. Dat is wat ik ben.” Het schilderij krijgt een mooie plek in haar appartement in de voormalige kloostertuin. Ludwina is de enige die nog daadwerkelijk in het klooster aan de Deken van Miertstraat woont. Haar medezusters zijn vanwege de bouwwerkzaamheden tijdelijk verhuisd naar Wijbosch.

Van Kesteren koos er bewust voor om een kruis af te beelden op het schilderij. ,,Het legt voor mij een verbinding met het verhaal dat ze vertelde tijdens ‘Sterren op het doek’ waarin ze uitlegde hoe ze werd geroepen door God.” Thuis heeft ze meerdere malen aangezet om het werk af te ronden. ,,Dat is niet in uren uit te drukken. Lijkt het wel, vraag je jezelf iedere keer af. Je hebt dan alleen nog de foto.” Zuster Ludwina was volgens haar een dankbaar model. ,,Het is een bijzonder mens, met een prachtig karakter.”

Volledig scherm Bedachtzaam loopt zuster Ludwina langs alle werken om er uiteindelijk ééntje uit te kiezen die ze mee naar huis mag nemen. © Philip van den Brand