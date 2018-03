Zwaar ongeluk met tankwagen met bijtende stof op A67

EERSEL - De A67 bij Eersel blijft vrijdag de hele ochtend dicht na een ongeluk met een tankwagen. De wagen vervoerde sodium hydroxide; een bijtende stof. De weg is in beide richtingen afgesloten.

Het ongeluk gebeurde iets na 05.30 uur. De wagen kwam uit de richting van Eindhoven en schoot door de middenberm.

Hij ligt gekanteld tegen en op de vangrail. Na het kantelen is er een personenauto tegenaan gereden. Daardoor is er een lek ontstaan in het vat, waaruit vloeistof lekt. Alleen brandweermensen met beschermende kleding kunnen dicht bij de voertuigen komen.

De directe omgeving in een straal van 25 meter rondom de tankwagen is afgezet, ook voor hulpdiensten. Aan één kant van de vrachtwagen mag helemaal niemand komen, omdat de wind die kant op staat. Het gaat om een bijtende stof, die kan zorgen voor irritatie aan huid of luchtwegen. Er is geen ontploffingsgevaar.

Urenlang afgesloten

De A67 werd in twee richtingen afgesloten tussen Eersel en knooppunt De Hogt. Inmiddels is al het verkeer dat ingesloten stond op de snelweg over de vluchtstrook langs de plaats van het ongeluk geleid.

Rond 06.30 uur meldde de politie ter plaatse dat de weg nog zeker zes à zeven uur dicht blijft. De wagen moet ter plaatse leeggepompt worden. Daarvoor wordt een professioneel bedrijf ingeschakeld. Dat pompt eerst de vloeistof over. Pas daarna kan de vrachtwagen rechtop worden gezet en worden geborgen.



De chauffeur van de tankwagen raakte bij het ongeluk lichtgewond. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist van de personenauto die er tegenaan reed raakte niet gewond.

Volledig scherm De situatie op de A67 bij Eersel, met de gekantelde tankwagen. © Bert Jansen

Omrijden

De wegafsluiting zorgt voor een enorme vertraging op de snelwegen in de buurt. Volgens de ANWB heeft het verkeer rond Eersel zo'n twee uur vertraging.

Verkeer tussen Antwerpen en Eindhoven kan het beste omrijden via Tilburg en Breda. Dat is over de A58 en de E19. Verkeer uit het zuiden dat richting Den Bosch moet, wordt aangeraden vanaf Eersel de U27 te pakken. Wie richting Maastricht moet pakt de U48.