Zwaargewonde bij botsing tussen bestelbus en vrachtwagen op A67 bij Eersel

EERSEL - De bestuurder van een bestelbus is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen op de A67 bij Eersel. De snelweg was dicht in de richting van Eindhoven. Dat incident is volgens Rijkswaterstaat inmiddels afgehandeld. Later was de weg nog even dicht vanwege een ander ongeluk ter hoogte van Het Goor, tussen Retie (België) en Hapert. Ook daar is de A67 nu weer open.