Zware competitiestart voor Kozakken Boys; LRC Leerdam begint tegen Heerjansdam

met video Populaire Van der Sande heeft maar één doel met NAC: ‘We hopen het dit jaar zonder play-offs te doen’

Jort van der Sande is uit de startblokken geschoten tijdens de voorbereiding van NAC. De gelegenheidsaanvoerder, bij afwezigheid van Cuco Martina, was in het duel met de Zundertse selectie drie keer trefzeker. Na afloop legde hij de lat meteen hoog, terwijl hij reageerde op het gemis van aanvalspartner Elías Már Ómarsson.