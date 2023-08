Zware mishandeling op bospad in Tilburg, slachtoffer (30) heeft mogelijk blijvend letsel

Postbezor­ging is vaak een doffe ellende: ‘De uitnodi­ging voor de uitvaart kwam vijf dagen te laat’

EINDHOVEN/HELMOND - Of er problemen zijn met het bezorgen van brieven door PostNL, vroegen we. Een lawine aan reacties volgde. ,,Het bericht dat ik de as van mijn man mocht komen ophalen, kwam nooit aan.”