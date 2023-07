Zwembad Schijndel kampt met storingen en moet twee weekeinden even dicht

Afgelopen weekeinde was er twee keer sprake van storingen waardoor het zwembad enige tijd dicht moest blijven. Op zaterdagochtend 1 juli schreven medewerkers: ‘Helaas hebben sinds deze ochtend weer een technische storing waardoor het instructie- en recreatiebad gesloten is. Het wedstrijdbad is wel open ...hier worden zoveel als mogelijk is de zwemlessen gegeven. Kinderen waarvan de lessen niet doorgaan worden zo meteen geïnformeerd. Klein deel van het wedstrijdbad is open voor vrijzwemmen’. Een half uur later was de storing verholpen