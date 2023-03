Zwerfvuil opruimen in Breda: zo doe je mee aan de landelijke opschoondag

LEZERSBRIEVEN Brieven | Kleinscha­li­ge wooninitia­tie­ven welkom en verfris­send | Meer recreatie op Dommel zorgt voor overlast

Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 3 maart in de krant verschenen.