Zwevende planeten schieten los tijdens renovatie Eftelingattractie Droomvlucht: ‘Hier hebben we wel een klusje aan’

Tijdens de renovatie van de Eftelingattractie ging het maandag in de hemelburchtenscène mis. Volgens ingewijden knapte de kabel waar de onderdelen aanhingen per ongeluk. Dat meldt de website Looopings.

De Eftelingwoordvoerder kan het niet bevestigen. „Wij weten nog niet wat er precies is gebeurd. Het is gewoon een ongeluk geweest tijdens werkzaamheden. Waar mensen werken, gebeuren soms ongelukken.” Volgens haar was er geen sprake van een gevaarlijke situatie. „Het liep gelukkig goed af en niemand raakte gewond.”

Herstellen

Door de val raakten de planeten wel beschadigd. „We zijn nu al bezig met het herstellen van de twee decorstukken. En daar hebben we helaas wel een klusje aan. De meest gedetailleerde kant van de planeten, waar de huisjes op staan, kunnen we gelukkig wel gewoon nog gebruiken. De onderkant van de planeten liepen de meeste schade op. Dus die moeten we vooral herstellen.”

Quote Wij bouwen voor de eeuwigheid

De planeten die maandag vielen, hingen al in de Droomvlucht sinds de opening in 1993. De Efteling is blij dat de decorstukken in originele staat hersteld kunnen worden. „Wij bouwen voor de eeuwigheid. Dat betekent dat we graag alles in originele staat behouden. Natuurlijk voeren we renovaties uit en moeten we alles onderhouden, maar we proberen zoveel mogelijk in ere te houden.”

Hoelang het herstel van de decorstukken duurt, is niet duidelijk. Maar de Efteling verwacht geen vertraging voor de heropening van de Droomvlucht. „Wij gaan ervan uit dat de Droomvlucht volgens planning op zaterdag 4 maart weer open gaat.”

Of de twee planeten dan alweer terug in de attractie hangen is nog de vraag. „Wij proberen het natuurlijk wel. Maar het is nog niet zeker of dat gaat lukken.”

6 miljoen euro

De Droomvlucht is sinds 31 oktober vorig jaar dicht vanwege de renovatie. Na bijna dertig jaar was onder andere de 425 meter lange baan lichtjes versleten, vertelde projectmanager Stefan van der Putten vorig jaar. ,,De hele baan vervangen is niet nodig. We vervangen 260 stalen tussenstukken, de ‘ruggengraat’ van de baan. Dit is een tijdrovende klus, maar daarna kunnen bezoekers weer jarenlang genieten.”

Het pretpark steekt 6 miljoen euro in de renovatie.