Zwiere tot in d'ééuweg'eid: de Optocht van 2023 in beeld

Er liepen meer dan vijftig groepen mee in de optocht. Nieuw dit jaar: de stoet was voor het eerst live op tv te volgen. Van jong tot oud en van koeien tot varkens en slangen: er was een heleboel te zien.

Meer optocht van 2023

Kun je er geen genoeg van krijgen? Goed nieuws: er is ook nog een heel fotoalbum dat je kunt bekijken. En nu… Me dweile same naar de toekomst, zwiere tot in d’ééuweg’eid – of in ieder geval in gedachten tot 11 november 2023, en daarna op naar een nieuw vastenavendseizoen!